Ankara'da modern mimarisi ve akıllı yaşam çözümleriyle konut, ofis ve ticari alanları tek çatı altında buluşturan Maximum Life Eryaman Projesi gerçekleştirilen lansman programıyla tanıtıldı.

Ankara'nın yükselen değerlerinden Eryaman'da hayata geçirilen Maximum Life Eryaman Projesi, modern mimarisi ve akıllı yaşam çözümleriyle öne çıkarken, 'Hayatın Aslan Payı' sloganıyla düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı. Bölgenin önemli ulaşım merkezlerinden Ayaş Bulvarı üzerinde konumlanan proje; açık alışveriş merkezi, ofis ve konut fonksiyonlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Toplam 38 bin metrekare ticari alan ve 900 bağımsız bölümden oluşan proje; 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yanı sıra ofis blokları ve rezidans hizmetleriyle planlanarak, alışveriş, çalışma ve yaşam alanlarını bütüncül bir yaşam konsepti içinde bir araya getirmeyi hedefliyor.

'Projemize özel tesis yönetimi de olacak ve hizmetlerden bütün proje sakinleri faydalanabilecek'

Projede yer alan konutların rezidans tipinde, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinden oluştuğunu belirten Maximum Life Eryaman Projesi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Güzeltaş, 'Projemiz karma bir proje, yani konut, ofis ve ticari alanlardan oluşuyor. Konut kısmı rezidans konseptinde ve ofis alanlarımız var. Ayrıca açık cadde konseptli AVM şeklinde ticari alanlarımız var. Yani dış kapıdan girilen kapalı bir AVM şeklinde değil de bütün ticari alanlarımıza açık havadan girip, çıkabiliyorsunuz. Bu da yatırımcılar ve misafirler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Dairelerimiz 1+1, 2+1 ve 3+1'lerden oluşuyor ve hepsi rezidans konseptinde. Projemize özel tesis yönetimi de olacak. Temizlik, yemek, güvenlik, resepsiyon, kuru temizleme, spor salonu gibi bu tür hizmetlerden bütün proje sakinleri faydalanabilecek' açıklamasında bulundu.

'Projemizin sakinleri bütün ihtiyaçlarını evinden çıkıp yürüme mesafesinde karşılayabilecek'

Maximum Life Eryaman Projesi'nin 2028 yılının Haziran ayı itibariyle bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Ünal Güzeltaş, 'Projemizin en güzel tarafı lokasyonumuz diyebilirim. Projemiz, eski İstanbul yolu olan Ayaş Bulvarı üzerinde yer alıyor. Projemiz, güzel ve yoğun bir noktada. Konutlarımız rezidans şeklinde yapılacak ve tüm malzemeler, işçilikler üst kalitede olacak. Projemizin altında da ise her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz kafeler, restoranlar, butikler, eczaneler yer alacak. Büyükşehirde en önemli şey zamandır. İnsanlar büyükşehirde trafikte kalıyor ve ufacık bir şey almak için bile bazen saatlerce araba kullanması gerekebiliyor. Projemizin sakinleri bütün ihtiyaçlarını evinden çıkıp yürüme mesafesinde karşılayabilecek. Teslim tarihimiz, en başından beri ruhsat artı 30 ay demiştik, şu an başladı süremiz. Projeyi 2028 yılının 6. ayından sonra bitirmeyi planlıyoruz. İnşaat ekibimiz çok kalabalık ve yoğun çalışan bir ekip. Dolayısıyla 30 ay içerisinde projemizi tamamlamayı düşünüyoruz' dedi.

Öte yandan Ünal Güzeltaş, Maximum Life Eryaman Projesi'nin lansman gününe özel fiyat avantajları ve çeşitli sürprizler sunduklarını aktararak, AVM üzerinden yatırım yapan müşterilere kahve makinesi hediye edileceğini, belirli büyüklükte yatırım gerçekleştirenlere ise telefon armağan etmeyi planladıklarını ifade etti.

'Bir yıl önce projemize katılan yatırımcılar yüzde 100'ün üzerinde bir kar marjı elde ettiler'

Ekip olarak çok çalıştıklarını ve Ankara'ya değer katan bir proje ortaya çıkardıklarını belirten Maksimum Life Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Yıldızer, 'Ankara'nın en çok talep gören bölgesi Eryaman'da çok nitelikli bir proje geliştirdik. Ekibimiz muhteşem, çok çalıştık ve Ankara'ya değer katan bir proje ortaya çıkardık. İnşallah bugün de inşaatımız başlamış oluyor. Sürecimiz çok hızlı bir şekilde devam edecek. Yatırımcılarımız şimdiden çok kazandılar. Bir yıl önce projemize katılan yatırımcılar yüzde 100'ün üzerinde bir kar marjı elde ettiler. Yatırımcılarımız, hayatın aslan payını aldılar. Aslan payı bitmez bizde, inşallah daha da kazançlı günler görecekler. Her şey yolunda, hiçbir sıkıntımız yok. Bize güvenen tüm yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyorum, bize güvenmeye devam etsinler' şeklinde konuştu.

'Proje, Eryaman Bölgesi'nin çehresini değiştirecek'

Maximum Life Eryaman Projesi'nin Genel koordinatörü Fikret Yücel, projede açık bir alışveriş merkezi olacak şekilde dizayn edildiğini vurgulayarak, 'Pandemi sürecinden sonra insanlarımızın özellikle kapalı alışveriş merkezlerinden kaçtığını hepimiz biliyoruz. Bu bakış açısıyla burada karma bir proje geliştirdik. Projemizde açık AVM olacak bir dizaynla, üstte konutları yerleştirmeye çalıştık, güzel bir mimari çalışma oldu. Proje, Eryaman Bölgesi'nin çehresini değiştirecek. İnsanların akın edeceği güzel bir lokasyonda birlikte olmak için tasarım yaptık. Bundan sonra da inşaatımızı en kısa sürede tamamlayıp bu işimizi bütün yatırımcılarımıza, beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımıza teslim etme hedefindeyiz' diye konuştu.