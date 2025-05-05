Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "TÜFE aylıkta yüzde 3, TÜFE yıllıkta yüzde 37,86’lık Nisan verisi, enflasyondaki istikrarlı gerileme trendinin devam ettiğini göstermektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat Nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bolat yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı verileri, enflasyonla mücadelede başarılı bir dengeleme ve aşağı doğru istikrarlı bir gerileme sürecinin devam ettiğini göstermektedir. Geçtiğimiz Nisan ayında özellikle küresel ticaretteki belirsizliklerin dünya piyasalarında meydana getirdiği büyük çalkantılar, mevsim geçişi olan bu ayda zirai don afetinin de etkisiyle gıda ürünlerinin fiyatlarında yaşanan düzeltme, giyim ve ayakkabı gibi mevsimsel ürünlerde sezon başı olması nedeniyle fiyat artışları olması gibi olumsuz etkilere rağmen, TÜFE aylıkta yüzde 3, TÜFE yıllıkta yüzde 37,86’lık Nisan verisi, enflasyondaki istikrarlı gerileme trendinin devam ettiğini göstermektedir. Hedefimiz, düşük oranlı enflasyonun ve dengeli büyüme sürecinin, halkımızın refah ve satınalma gücünde daha fazla artışın sağlanacağı, yurt içi ve uluslararası alanda güçlü ve dirençli bir ülkemiz ekonomisini sürdürülebilir kılmaktır."