Dünya sahnelerinde en çok sahnelenen opera eserlerinden olan Giacomono Puccini’nin Tosca operası, Ulu Önder Atatürk'ün en sevdiği opera olması özelliğini de taşıyor. Opera boyunca; Tosca ve Scarpia'da hayat bulan "iyi"-"kötü" arasındaki savaş, bu yüzden yaşanamayan büyük bir aşk, geri planda karmaşık bir siyasi ortam ve çok trajik bir son; kısacası hırs, aşk, nefret, ölüm, intikam, Tosca sahnesinde!

7 Aralık 2024 Cumartesi saat 15:00’de Mersin DOB Opera Sahnesi’nde gerçekleştirilecek eserin orkestra şefliğini Andrea Francesco Solinas yapacak. Eserin rejisörlüğünü MDOB'un deneyimli rejisörü Kenan Korbek yaparken, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı ise Dursun Tarı Deniz imzası taşıyor. Eserin koro şefliğini Anıl Aydın üstleniyor.

Mersin DOB orkestrası, solist sanatçıları, koro sanatçıları ile birlikte çocuk korosunun muhteşem ses ve ışık görseli ile sahnelenecek olan eserin biletleri https://www.biletinial.com adresinden temin edilebilir.