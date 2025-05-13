DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi sigortacılık bölümü öğrencileri Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını (DTSO) ziyaret ederek işleyiş ve işlemlerle ilgili bilgiler aldı.

Düzce Üniversitesi Sigortacılık Bölümü öğrencileri ve Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Öznur Bozkurt, geçtiğimiz günlerde DTSO 9. Meslek Komitesi ve Düzce Üniversitesi Sigortacılık Bölümü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliklerin ardından bu kez de odayı ziyaret etti. Programda ilk olarak öğrenciler kurumun tanıtım filmini izledi. Devamında DTSO Sigortacılık İşlemleri Personeli Tunahan Nair, kurumun işleyiş ve işlemlerle ilgili öğrencilere sunum yaptı. Sunumun ardından ise konuşmalara geçildi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, sigortacılık bölümünün çok önemli bir bölüm olduğuna dikkat çekti. Bölüm öğrencilerinin hem kendi ofislerini açabilmeleri hem de kamu kurumlarında görev alabilmelerinin büyük bir avantaj olduğunu belirten Bıyık, gençlerden mesleklerine ve okullarına dört elle sarılmalarını talep etti. DTSO Başkanı Bıyık, "Düzce Üniversitemiz ile birçok konuda birçok başarılı proje yapıyor, işbirliklerimiz ile Üniversite-Sanayi İşbirliği konusunda örnek oluyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Nedim Sözbir hocamız olmak üzere üniversitenin tüm imkanlarını bizlere seferber eden değerli akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz. Biz de aynı şekilde oda olarak Üniversitemize ve gençlerimize kapımızı her zaman açık tutuyoruz. Onlarla bir araya geliyor, birlikte sinerji oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın son bölümünde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen "Ofiste Bir Gün" projesine katkı sağlayan firma temsilcilerine Erdoğan Bıyık tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.