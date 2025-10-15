Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, ilkokul öğrencileriyle birlikte "Anadolu’nun kilidi Erzincan" başlıklı performansı gerçekleştirdi.

Hayata sanatsal bakış açısı sunarak performanslar gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 200 ilköğretim öğrencisiyle resim çizdi. Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, "Anadolu’nun kilidi Erzincan" başlıklı performansı amacını şöyle anlattı:

"Anadolu’nun kilidi Erzincan başlıklı performans. Türklerin yaşamış olduğu coğrafyalarda tarihi süreç içerisinde varlıklarını sürdürdükleri bölgelerde bu kentlerin akarsuların Erzincan’la ilişkilendirerek Erzincan’ın önemine vurgu yapmaktayız. Kent olarak Erzincan tarihsel süreçle bağlantı kurarak nirengi noktası oluşturuyor. Tarihi süreçte yaşanan birçok olayın Erzincan ile ilişkilendirilmesi, Anadolu’nun kilidi olması açısından bu performans önem arz ediyor. Biz ilkokul çocuklarına bir düşünceyi aşılamak onları tarihi süreçle ilişkilendirmek onları gelecekte unutmayacakları bir iz bırakmak adına Türklerin yaşamış oldukları farklı bölgelerde farklı o bağlantıyı resimlerle yaparak netleştirerek somutlaştırarak bir etkinlik düzenliyoruz."