Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin dört bir yanında çöpleri toplayarak tertemiz bir kent hedefine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ekiplerin son durağı olan hastane yolu güzergâhındaki yoğun temizlik çalışmalarını yoldan geçen araç sürücüleri destekledi.

‘Pırıl Pırıl Bir Şehir olma’ hedefi doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu gerekli ekip ve araç-gereç eksikliğini tamamlayan Belediye Başkanı Faruk Demir, çalışmalarının meyvesini almaya devam ediyor.

Genç ve dinamik temizlik personelleri Ardahan’da temizlik seferberliği başlattı. Şehrin adeta bir ucundan girip öteki ucundan çıkan ekipler, kent genelinde belediyenin sorumluluk alanı dışındaki bölgelerdeki çöp ve atık malzemeleri de toplayarak hummalı bir mesai harcıyor.

Haftanın yedi günü aralıksız çalışmalar yapan temizlik işçilerinin hastane yoluna gidiş noktalarındaki çöpleri toplama anlarına tanıklık eden araç sürücüleri, alkışlarla çalışanları tebrik ettiler.