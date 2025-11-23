Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçelinin talimatı doğrultusunda, ülke genelinde dinlemedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayacak, tasını dinlemeye, kaygını anlamaya, sıkıntını paylaşmaya geliyoruz sloganıyla başlattığı ev ve komşu ziyaretleri programını Ardahan’da da sürüyor.

MHP Hanak İlçe kadın kolları başkanı Pınar Polat bu kapsamda vatandaşların dertlerini, kaygılarını ve sıkıntılarını yerinde dinleyip paylaşmaya devam edeceklerini belirtti. Polat, ekibi ile birlikte ilçede komşu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktardı.

MHP heyetinin ziyaretlerde vatandaşlarla yakından ilgilendiği, yerel sorunları not aldığı ve çözüm için gerekli adımların atılacağını belirttiği öğrenildi.