Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor, bugün saat 17.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak.

Müsabakada VAR’da Erkan Engin, AVAR’da da Deniz Caner Özaral görev yapacak.