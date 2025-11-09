Ardahan Üniversitesi tarafından, II. Karabağ Zaferi’nin 5. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, Azerbaycanlı şehit ve Ardahan üniversitesi mezunu Mustafa Kerimov’un adı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’na verilerek ölümsüzleştirildi. "Anma ve Şükran Beratı Takdim Töreni" adıyla gerçekleştirilen program, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ebedî kardeşliğin ve ortak tarih bilincinin güçlü bir sembolü olarak anlam kazandı.

Programa; şehit Mustafa Kerimov’un ailesi, Ardahan Vali Vekili Mehmet Sert, Azerbaycan Milletvekilleri Prof. Dr. Anar İskenderov ve Şahin İsmailov, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zaim Aliyev, Azerbaycan Türkiye Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova, Azerbaycan Askerî Ataşe Baş Yardımcısı Binbaşı Polad Süleymanov, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Ardahan İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün, Ardahan İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Mustafa Özdemir, Ardahan Baro Başkanı Av. Musa Yolcu, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Yücel Akçam, Gazi Aileleri Dernek Başkanı Yener Göğdemir ve akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Programın sunuculuğunu Dr. Öğr. Üyesi Ezgioya Malkoç üstlendi.

Saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan millî marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Karabağ Zaferi’nin 5. yılına özel hazırlanan kısa film gösterimi izlendi. Ardından, şehit Mustafa Kerimov’un yaşamına, öğrencilik yıllarına ve kahramanlık mücadelesine ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aykanat, "Bu salon artık sadece bir mekân değil, bir ruhun, bir ideali yaşatacağımız bir yer olacak. Mustafa yalnızca başarılı bir öğrenci değil, karakteriyle, duruşuyla, zarafetiyle hepimize örnek bir insandı." dedi.

Şehidin babası Mais Kerimov ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Biz bir millet, iki devlet olarak her zaman bir arada olacağız. Evladımın adının Ardahan Üniversitesi’nde yaşatılması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Allah Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini daim etsin. Yaşasın Türk ve Azerbaycan milletleri."

Azerbaycan Milletvekilleri Prof. Dr. Anar İskenderov ve Şahin İsmailov, Türk dünyasının ortak mücadelesi olan Karabağ Zaferi’nin tarihî önemine dikkat çekerek, "Bir millet, iki devlet" anlayışının genç kuşaklara aktarılmasının gerekliliğini vurguladılar.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, konuşmasında şehidin Mustafa Kerimov’un adının yaşatılmasının bir vefa borcu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada yalnızca bir salonun adını değil, bir değeri yaşatıyoruz. Şehidimiz Mustafa Kerimov’un ismi artık bu fakültenin kalbinde, üniversitemizin hafızasında ve gençlerimizin vicdanında yaşamaya devam edecek. O, bilgiyle yoğrulmuş bir zihnin vatan sevgisiyle birleştiğinde neler başarabileceğinin en güzel örneğidir. Bu vesileyle, Türk milletinin ve Azerbaycan halkının birlik ruhunu her daim diri tutan, bu kardeşliğin temellerini güçlendiren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e şükranlarımı sunuyorum" dedi.