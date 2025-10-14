Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk, Eylül ayında Kuzey Makedonya’nın Üsküp kentinde düzenlenen Uluslararası Katılımlı 21. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Doktorları Kongresi’ne 41 kişilik Türk heyetiyle katılarak ülkemizi başarıyla temsil etti.

Kongrede konuşma yapan Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Azir Aliu ile çalışmalarını paylaşan Prof. Dr. Öztürk, aynı zamanda kongre düzenleme komitesinde de görev aldı. Program kapsamında üç Türk akademisyenle birlikte Makedonya’da ilk kez düzenlenen Yara Bakım Kursu’nu gerçekleştiren Prof. Dr. Öztürk, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği’nde yürütülen "Palyatif Bakımda Nutrisyon Uygulamaları" konulu sunumunu da paylaştı.

Kongre süresince düzenlenen Makedon Tabip Odası’nın 80. kuruluş yıldönümü kutlama etkinliğinde, Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska’nın katılımıyla gerçekleştirilen törende Prof. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk, "Makedon Tabip Odasını Uluslararası Alanda Destekleyen Bilim İnsanı" ödülüne layık görüldü.