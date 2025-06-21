Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Kütahya Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Veysel Nijat Baş, çocuklarda artan obezite sorununa dikkat çekti. Baş, yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzının çocuk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Baş, son yıllarda özellikle pandemi sonrası çocukların daha az hareket ettiğini, sokakta oyun oynayan çocukların azaldığını, bunun da kilo fazlalığını beraberinde getirdiğini ifade etti. Baş, "Eskiden küçük yaşlarda bu kadar fazla kilolu çocuk görmüyorduk. Günümüzde çocuklar daha çok evde vakit geçiriyor, bilgisayar ve dijital oyunlarla zaman harcıyor. Ne kadar az hareket ederlerse, o kadar fazla kilo alıyorlar" dedi.

Fazla kilonun sadece estetik bir sorun olmadığını belirten Baş, "Özellikle Tip 2 diyabet dediğimiz, kiloya bağlı şeker hastalığı daha önce çocuklarda çok nadir görülürken, artık küçük yaşta da karşımıza çıkıyor. Bunun en büyük nedeni hareketsizlik ve sağlıksız beslenmedir. Fast food, paketli gıdalar ve hazır ürünlerle beslenme çocuklarda obeziteyi körüklüyor" ifadelerini kullandı.

"Aileler yanlış anlayıştan vazgeçmeli"

Toplumdaki "bir dirhem et bin ayıbı örter" anlayışının çocukların sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Baş, ailelerin çocuklarını bilinçsizce fazla yedirdiğini ve bu durumun çocukları obeziteye sürüklediğini söyledi. "Çocuğun kilosu normal olsa bile, aile zayıf olduğunu düşünüp daha fazla yemesi gerektiğini savunabiliyor. Oysa çocukların vücut kitle indeksi dikkate alınmalı, normal sınırların üzerine çıkıldığında sağlık sorunları baş gösteriyor" dedi.

Baş, çocukların sağlıklı gelişimi için sporun ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaparak şu tavsiyelerde bulundu:

"Evlatlarımızı daha hareketli hale getirmeliyiz. Paketli ürünlerden uzak durmalı, ev yemeklerine ağırlık verilmelidir. Sağlıklı bir nesil istiyorsak, çocuklarımızın normal kilolarda olması gerekiyor."

Prof. Dr. Veysel Nijat Baş, çocukluk döneminde obezitenin önlenmesinde anne sütünün önemine de değinerek, "İlk 6 ay yalnızca anne sütü yeterlidir. Ek gıdaya gerek yoktur. 2 yaşına kadar anne sütü verilmesi, çocuğun fazla kilodan korunmasında önemli bir etkendir" dedi.