Hakkâri’de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı.

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Hakkari’de de yoğun katılımla başladı. Hakkari Belediyesi, sınav sabahı öğrencilerin mağdur olmaması için tüm toplu taşıma araçlarını seferber etti. Araçlar sabah saatlerinden itibaren belirlenen güzergâhlarda hazır bekletildi ve sınav merkezlerine ücretsiz taşıma hizmeti sağlandı. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise duraklarda hazır bulunarak öğrencilere yönlendirme desteği verdi.

Bazı durumlarda toplu taşıma araçlarına yetişemeyen öğrenciler, zabıta araçlarıyla veya zabıta personelinin şahsi araçlarıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı. Bu duyarlı yaklaşım, öğrenci ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen TYT sınavı öncesi okulların önünde yoğunluk yaşanırken, adaylar kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra salonlara alındı.