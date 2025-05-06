Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hafsa Sultan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Havlucu, Manisa’nın polen yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerden biri olduğunu belirterek, polenlerden korunmanın özellikle astım hastaları için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Havlucu, Dünya Astım Günü kapsamında yaptığı açıklamada, astım hastalığının akciğer içi hava yollarında mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının daralması sonucu ortaya çıkan kronik bir akciğer hastalığı olduğunu söyledi.

Her 1000 ölümden 3’ü astımdan

Dünyada 350 milyon kişinin astım hastası olduğunu belirten Prof. Dr. Havlucu, "Her yıl 400 binden fazla kişi astıma bağlı nedenlerle hayatını kaybetmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 verilerine göre, ülkemizde her 1000 ölümden yaklaşık 3’ü astım nedeniyle gerçekleşmiştir" dedi.

Prof. Dr. Havlucu, bu yıl Dünya Astım Günü’nün temasının, küresel rehber GINA tarafından "Astımda inhaler tedavi: Ne kadar doğru, o kadar etkili" olarak belirlendiğini ifade etti.

Astım belirtilerine dikkat çekti

Astımın tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterdiğini kaydeden Havlucu, doğru tanının solunum fonksiyon testleri ile konulabileceğini belirtti.

"Tedavinin amacı: Normal yaşama en yakın seviye"

Hastalığın kontrol altına alınması için ilaçların doğru teknikle kullanılması gerektiğini vurgulayan Havlucu, "Uluslararası rehberlere göre, 12 yaş ve üzeri hastalarda yalnızca nefes açıcı ilaçların kullanılması yerine inhaler kortizonla birlikte kullanım önerilmektedir. Bu sayede hastalar, iş ve okul dahil olmak üzere günlük yaşamlarına kısıtlama olmadan devam edebilirler" ifadelerini kullandı.

Astım kontrolünü güçleştiren ve kolaylaştıran etkenler

Astım kontrolünü zorlaştıran etkenler arasında ilaçların yanlış kullanımı, enfeksiyonlar, allerjenler ve sigara dumanının yer aldığını belirten Havlucu, kontrolü kolaylaştıran faktörleri ise şöyle sıraladı: "Tütün ürünlerinden uzak durulması, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, kilo kontrolü, temiz hava ortamı ve ilaçların doktor önerisine uygun şekilde kullanılması."

Polenlerden korunma uyarısı

Manisa’nın polen yoğunluğu yüksek illerden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Havlucu, polen mevsiminde alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı: "Şapka (siperli) ve gözlük kullanın, uzun kollu giysiler giyin, dışarıdan eve gelince giysilerinizi değiştirin, yüzünüzü ve saçınızı bol su ile yıkayın veya duş alın, ev ve araç içinde polen girişine izin vermeyin, çamaşırlarınızı evde kurutun, kapı ve pencereleri sabah ve öğle saatlerinde kapalı tutun, polen filtreli klima kullanın, araç camlarını kapalı tutun, toplu taşımada açık pencere ve kapılardan uzak oturun."

Polenlerin özellikle sabah ve öğle saatlerinde yoğun olduğunu, yağmur sonrası ve akşam saatlerinde ise azaldığını ifade eden Havlucu, dış mekan aktivitelerinin buna göre planlanması gerektiğini söyledi.