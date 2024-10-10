Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Gözel, mevsim geçişlerinde kronik hastalığı olan hastaların dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Nevzat Gözel, mevsim geçişlerinde kronik hastalığı olan hastalarda ani hava değişikliklerinin kronik hastalıkları tetikleyeceğini aynı zamanda hastalıkların aktifleşmesine sebep olacağını, bu nedenle kronik rahatsızlığı olan hastaların, hava değişimlerinde; beslenme düzenlerine ve giyecekleri kıyafetlere özellikle dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Nevzat Gözel, diyabet, hipertansiyon, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), romatizmal hastalıklar, onkolojik hastalıklardan herhangi birine sahip olan hastalarının, mevsim geçişlerinde beslenme, giyim tarzlarına ve özellikle hava değişiminin ani olduğu sabah ve gece saatlerinde dikkatli olmalarının önem arz ettiğini vurguladı. Prof. Dr. Nevzat Gözel, bu hastaların dirençlerini arttıracak şekilde doğal beslenmelerine özen göstermeleri gerektiğini ve vitamin desteği gerekiyorsa vitamin desteği almalarının uygun olacağını ifade etti. Prof. Dr. Nevzat Gözel, mevsim geçişlerinde farenjit, tonsillit, soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar, bronşit ve zatürre gibi hastalıkların görülme sıklığının artması nedeniyle kronik hastalığı olan bireylerin grip aşılarını yaptırmalarının önemli olduğunun altını çizdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi İç hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Gözel, özellikle kronik hastalığı olan hastaların hastalıklarının daha yavaş, daha hafif seyretmesi açısından ilaçlarını düzgün kullanmaları, mevsim değişikliği dönemlerinde uzman doktor kontrolünden geçmelerinin önemli olduğunu dile getirdi.