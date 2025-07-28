Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) kapsamındaki 1. Etap 7. Grup Müsabakaları, Elazığ’da düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) kapsamındaki 1. Etap 7. Grup Müsabakaları, 26-27 Temmuz tarihlerinde Elazığ’da düzenlendi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen müsabakalarda; Ağrı, Bingöl, Bitlis, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve ev sahibi Elazığ’dan gelen toplam 125 sporcu kıyasıya mücadele etti. 44 kadın ve 81 erkek sporcunun katılım sağladığı organizasyonda, iki gün boyunca toplam 353 müsabaka yapıldı. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, genç sporcular hem tecrübe kazandı hem de centilmence rekabet ortamında yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren’in yaptığı açıklamada, " Dereceye giren sporcularımızı, onların kıymetli antrenörlerini ve kulüplerini gönülden tebrik ediyorum. Umuyorum ki bu müsabakaların en büyük kazananı gençliğimiz olacaktır. Temennimiz, Elazığlı sporcularımızın da bu organizasyondan başarıyla çıkarak ilimizi yarı final ve final müsabakalarında en iyi şekilde temsil etmeleridir. Elazığ, Harput’u, Palu’su ve doğal güzellikleriyle tarihi derinliği olan eşsiz bir şehirdir. İnşallah müsabaka programlarından arta kalan zamanlarda bu güzellikleri birlikte keşfetme imkanımız olur, sizleri şehrimizde misafir etmekten onur duyarız. Elazığ yalnızca yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla değil, aynı zamanda zengin gastronomisi ve köklü tarihi mirasıyla da ön plana çıkan bir şehir. Bu anlamda siz değerli konuklarımızı burada ağırlamak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerine yer verdi.