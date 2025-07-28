Gaziantep’te yaşayan 42 yaşındaki hasta, safra kesesinde oluşan 500’den fazla taşla yaşadı.

Gaziantep’te yaşayan 42 yaşındaki hasta, yıllardır yaşadığı karın ağrısı ve hazımsızlık şikayetlerinin ardından Medical Point Gaziantep Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda hastanın safra kesesinde 500’ü aşkın taş olduğu tespit edildi. Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner tarafından gerçekleştirilen laparoskopik kolesistektomi (kapalı safra kesesi ameliyatı) ile hasta kısa sürede sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Şahiner, "Bu kadar fazla taş çok nadir görülür. Laparoskopik yöntemle hem başarılı hem de konforlu bir ameliyat gerçekleştirdik. Hastamızın şikayetleri sona erdi, bir gün içinde taburcu ettik" dedi.

"İhmal edilen belirtiler uyarı niteliğinde olabilir"

Prof. Dr. Şahiner, "Safra kesesi taşları; hazımsızlık, şişkinlik, mide rahatsızlığı ve sırta vuran ağrı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Ancak bu belirtiler çoğu zaman başka rahatsızlıklarla karıştırılıyor ya da önemsenmiyor. Bu tür şikayetleri olan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması büyük önem taşıyor" diye konuştu.