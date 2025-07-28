İstanbul’un Başakşehir ilçesinde gece saatlerinde tilki sürüsü ilçe merkezine indi. Aç kaldığı tahmin edilen hayvanlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Başakşehir’in Oyakent Mahallesi civarında gece saatlerinde doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan bir grup tilki, yerleşim alanına indi. Cadde üzerinde koşuşturan tilkiler, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan tilkilerin bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldukları görüldü.
Kaynak: İHA