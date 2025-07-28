Elazığ Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım hedefi ile kent genelinde başlattığı yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından kent genelinde başlatılan yol yenileme çalışmaları, devam ediyor. Elazığ’ın farklı noktalarında eş zamanlı sürdürülen çalışmalar kapsamında, bazı cadde ve bulvarlarda asfaltlama işlemleri başarıyla tamamlanırken, diğer bölgelerde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki yoğun mesaisiyle çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Üniversitesi Mahallesi Hanköy Sokak’ta asfaltlama çalışması yürütüyor. Ekipler tarafından 500 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki yolda finişer asfalt serme makinesiyle bitümlü sıcak karışım (BSK) binder asfalt seriminde bulunuluyor. Yaklaşık 3500 metrekare alanda sürdürülen asfaltlama çalışmalarının ardından güzergah üzerindeki yol kalitesi önemli ölçüde artırılmış olacak. Öte yandan Üniversite Mahallesi genelinde, ekiplerin asfaltlama çalışmaları da devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik akışını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla kent genelindeki çalışmaların devam ettiği vurgulandı.