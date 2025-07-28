Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi gününe kadar devam edeceğini bildirerek sıcak çarpmasın karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 02 Ağustos 2025 Cumartesi gününe kadar devam etmesi tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.