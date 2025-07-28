Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkız Baştürk; Niğde Müze Müdürü Yakup Ünlüler ve kazı başkanları, Vali Cahit Çelik’i makamında ziyaret ederek il genelinde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yapılan bilgilendirmeye göre, Niğde’de toplam yedi ayrı noktada arkeolojik kazı çalışması yapıldığı, bu kazılardan beşinin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, ikisinin ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle, Niğde Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirildiği ifade edildi. Altunhisar ilçesinde yer alan Kınık Höyük’teki kazı, Floransa Üniversitesi adına Prof. Dr. Marina Pucci’nin başkanlığında ve Koordinatör Kazı Başkanı Doç. Dr. Yalçın Kamış’ın katılımıyla Temmuz ve Ağustos aylarında sürdürülüyor. Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde bulunan Tyana Antik Kenti’nde ise Aksaray Üniversitesi adına Prof. Dr. Osman Doğanay başkanlığında 12 ay boyunca kesintisiz olarak kazı faaliyetleri yürütülüyor. Ulukışla ilçesindeki Porsuk Höyük’te gerçekleştirilen kazı; Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü adına Dr. Öğr. Üyesi Eric L. Jean başkanlığında ve Koordinatör Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Yolaçan’ın katılımıyla Temmuz ve Ağustos aylarında devam ediyor. Niğde merkez ilçeye bağlı Kayırlı Köyü’nde yer alan Sırçalıtepe Yerleşimi’nde İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Semra Balcı başkanlığında Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında kazı çalışmaları yapılıyor. Bor ilçesine bağlı Havuzlu Köyü’nde bulunan Bekçitepe Höyüğü’nde yürütülen kazılar ise Hitit Üniversitesi’nden Doç. Dr. Abdullah Hacar başkanlığında ve yine Temmuz ile Ağustos aylarını kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor. Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen iki kazıdan biri, Çiftlik ilçesi sınırlarında bulunan Tepecik Höyük’te yürütülüyor. Bu kazı; Niğde Müzesi Müdürlüğü öncülüğünde ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yasin Gökhan Çakan’ın bilimsel danışmanlığında Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsıyor. Diğer kazı ise Kayırlı Köyü Pınarcık Mevkii’nde yer alan Göllüdağ Obsidyen Atölyelerinde gerçekleştiriliyor. İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nurcan Kayacan’ın bilimsel sorumluluğunda yürütülen bu çalışma, Ağustos ve Eylül aylarında sürdürülüyor.

Vali Çelik’e sunulan bilgilerde; yürütülen kazıların sadece bilimsel değil, aynı zamanda kültürel ve turistik açıdan da büyük bir değer taşıdığına dikkat çekildi. Kazıların, Niğde’nin binlerce yıllık tarihine ışık tutacak önemli veriler sunduğu, geçmiş medeniyetlerin izlerinin gün yüzüne çıkarılması açısından son derece kıymetli olduğu vurgulandı.