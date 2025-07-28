Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Afet ve Acil Durumlarda Görevli Psikososyal Destek Personeline Eğitim" konulu proje için 5 gün süren eğitim sonunda katılımcılara sertifika töreni düzenlendi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekibinde yer alan personelin doğal afetlerde etkilenen bireylere ve ailelere yönelik daha nitelikli hizmet verilmesi için Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 2025 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunan "Afet ve Acil Durumlarda Görevli Psikososyal Destek Personeline Eğitim" konulu projemiz için 5 gün süren eğitim sonunda katılımcılara Sertifika töreni düzenlendi. Törene katılım sağlayan İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, insan sağlığına etki eden önemli görevler ifa eden psikososyal destek hizmeti sunan personelin kişisel gelişimlerinin ve mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler almalarını önemsediklerini ve bunun için çaba sarf ettiklerini belirterek eğitimin hayırlara vesile olmasını diledi.