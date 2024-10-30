Ege Üniversitesinde geleneksel olarak düzenlenen “Cumhuriyet ve Atatürk Günleri’’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Çakmak, “Cumhuriyet, dedenin torununu gördüğü bir düzen getirdi. Bu coğrafyaya 100 yıldır sükûnet geldi ama bundan rahatsız olanlar ve bu sükûneti bozmak isteyenler var. Bu bitmiyor, bitmeyecek. ‘Tarih, tekerrürden ibarettir’ diyoruz ve maalesef biz, o tekerrürün hep acı tarafıyla karşı karşıya kalıyoruz.’’ dedi.

EÜ Eğitim Fakültesi tarafından “Atatürk- Cumhuriyet- Bilim” konulu konferans düzenlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Çakmak’ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Ferda Beytekin’in yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Fevzi Çakmak, konuşmasına TUSAŞ’ta gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşları anarak başladı. Prof. Dr. Çakmak, “Cumhuriyet, dedenin torununu gördüğü bir düzen getirdi. Bu coğrafya sükûnet içinde yaşamadı. Yüzyıllar boyunca sükûnet yoktu. Buraya 100 yıldır sükûnet geldi ama bu sükûnetten rahatsız olanlar ve bu sükûneti bozmak isteyenler var. Bu bitmiyor, bitmeyecek. ‘Tarih, tekerrürden ibarettir’ diyoruz ve maalesef biz, o tekerrürün hep acı tarafıyla karşı karşıya kalıyoruz.’’ dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere verdiği kıymeti dile getiren Prof. Dr. Çakmak, “Henüz savaşın bitmediği, Yunan ordusunun Kütahya-Eskişehir Muharebesi’ni kazandığı bir atmosferde Maarif Kongresi’ni düzenlemesinden anlayabileceğimiz üzere Atatürk, öğretmenlere büyük kıymet verirdi. Böyle bir atmosfer içerisinde Maarif Kongresi’ni topladı, yeni kuracakları devletin planlarını birlikte yaptı. Mustafa Kemal Atatürk, bu iradeyi geçmişten aldığı güçle oluşturdu. Çünkü çok tarih okuduğundan toplumun nasıl bir refleks gösterebileceğini öngörüyordu.’’ diye konuştu.

“Kadın-erkek, hayatın her alanında eşit olmalı”

Eğitimde eşitliğin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Çakmak, “Eğitimde eşitlik, karma eğitim sistemi önemli kavramlar. Siz, muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak istediğiniz bir milleti topal olarak hiçbir yere götüremezsiniz. Kadın-erkek, hayatın her alanında eşit şekilde gidecek. Mesela Atatürk, eşi Latife Hanım’ı gittiği her yere götürüyor. Kadının yeri, eşinin yanıdır diyor. Sonra Atatürk’ü gören herkes, eşini yanına almaya başlıyor ve fotoğraflar çektiriyorlar.” dedi.

Eğitimci adaylarına seslenen Prof. Dr. Çakmak, “Mustafa Kemal Atatürk; 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında neler yaptıklarını, hangi savaşları kazandıklarını 1927 yılında Nutuk’ta kaleme alıyor ve ‘Ey Türk Gençliği!’ diye başladığı ‘Gençliğe Hitabesi’ ile bitiriyor. Sizlere düşen görev; o zamanda yaşanan sıkıntıları aşmak için ortaya konulan çözüm yollarının neler olduğunu öğrenmek, ‘Bunları bu kadar yokluk içinde yapanlar bunu başarmışlarsa biz bu kadar varlık içinde bunu neden başaramıyoruz?’ diye düşünmektir. Çünkü sizin de çocuklarınız olacak ve onlara, bunları anlatmak boynunuzun borcu olacak.’’ diye konuştu.

Konferans sonunda Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Ferda Beytekin tarafından Prof. Dr. Fevzi Çakmak’a “Teşekkür Plaketi” takdim edildi.