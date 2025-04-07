Sağlık Turizmi Konfederasyonu’nun 1. Olağan Genel Kurulu’nda tüm delegelerin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen Prof. Dr. Aysun Bay, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında uluslararası iş birliklerini güçlendireceklerini söyledi.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu’nun 1. Olağan Genel Kurulu, Ankara’da geniş bir katılımla düzenlendi. 800 delegenin oy kullandığı seçimde Prof. Dr. Aysun Bay, tüm delegelerin desteğini alarak Sağlık Turizmi Konfederasyonu’nun yeni başkanı oldu. Seçimin ardından bir teşekkür konuşması yapan Bay, "Öncelikle şahsıma oy veren federasyon başkanlarımıza, yöneticilerine, dernek başkanlarımıza ve üyelerimize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aysun Bay, Sağlık Turizmi Konfederasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin destekleri ve dünya ülkelerinin büyükelçiliklerinin işbirliği ile sağlık turizmi alanında projeler geliştireceklerini belirtti. Prof. Dr. Bay ayrıca, Sağlık Turizmi Konfederasyonu’nun Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) ile ortak çalışmalar yürüteceğini vurguladı.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu’nun üye federasyonları şöyle:

"Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Anadolu Sağlık Turizmi Federasyonu, Uluslararası Sağlık Turizmi Federasyonu, Tarım Orman Tıbbi Aromatik Bitkiler Federasyonu, Avrupa Birliği Projeleri Federasyonu"

Prof. Dr. Aysun Bay’ın başkanlığındaki Sağlık Turizmi Konfederasyonu, sağlık turizmi alanında daha geniş bir etkileşim ve işbirliği için çalışmalarına hız verecek.