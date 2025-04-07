Kütahya Valisi Musa Işın, Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca köyünde faaliyet gösteren Domaniç Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Kooperatif Başkanı Nazife Uslu ve kooperatif üyeleriyle bir araya gelen Vali Işın, kadın girişimcilerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadın kooperatif üyeleriyle sohbet eden Vali Işın, üretim süreçleri, hedefler ve karşılaşılan zorluklar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kadın emeğinin ekonomiye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Işın, bu tür girişimlere yönelik desteklerin süreceğini ifade etti.

Ziyarette kadın girişimcilerin ürettiği ürünleri de inceleyen Vali Musa Işın, gösterdikleri çabadan ve elde ettikleri başarılardan dolayı kooperatif üyelerini tebrik etti. Kooperatif Başkanı Nazife Uslu, verilen destekler için Vali Işın’a teşekkürlerini iletti.