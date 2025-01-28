Tütün ürünleri ve yoğun tütün kullanımı bireylerin sadece akciğerlerine değil aynı zamanda ağız sağlığına da zarar veriyor. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Cemal Akay, tütün ürünlerinin zararlarını anlatarak en iyi tedavinin sigarayı bırakmak olduğunu söyledi.

Prof. Dr. M. Cemal Akay, tütün ürünlerinin 4 binden fazla toksik madde içerdiğini söyleyerek, “Sigara dışındaki nargile, elektronik sigara, meyve aromalı tütün ürünleri için daha az zararlıymış gibi bir imaj çizilmeye çalışılsa da bu ürünlerde bulunan toksik madde sayısı da çok yüksektir. Toksik maddelerin çoğu kanser yapıcı özelliktedir. Ağız bölgesi, sigara ve alkol kullanımında ilk temas bölgesi olduğu için sadece dişler ve diş etleri değil ağızdaki tüm dokular, bu kanserojen maddenin etkisinde kalıyor. En büyük etki de dişlerde oluyor. Tütün alışkanlığı sebebiyle dişlerde renk değişikliği görülüyor ve diş eti enfeksiyonları ile diş taşı oluşumunda artış yaşanabiliyor” dedi.

Ağız hijyeninin bozulmasının beslenmeyi de etkilediğini belirten Prof. Dr. Akay, “Tütün kullanan hastalar karbonhidrat ağırlıklı besleniyorlar. Hem karbonhidratın hem de katranın etkisiyle zararlı ürünler diş ve diş etine yapışınca enfeksiyona sebep oluyor. Önlem alınmadığında önce diş eti kanamalarıyla başlayan süreç kemik kayıplarıyla devam ediyor. Sigara içen bireylerde dişlerin çevresindeki çok ince olan alveol kemiği dokusu hızla erimeye başlıyor, dişlerde çürük oluşumu olmasa bile destek dokusu kaybına bağlı dişte sallanmalar meydana geliyor. Bu durum yemek yemeyi zorlaştırırken enfeksiyonlar ve apseler meydana geliyor. Süreç, diş kaybı ile sonuçlanıyor. Ama sigara içen bireylerde dişler kaybedildikten sonra mevcut olumsuz etkiler kemik dokusunda devam ediyor” diye konuştu.

“Tütün ve alkolün birlikte kullanımı kanser riskini artırıyor”

Prof. Dr. Akay, sigara içen hastalarda ağız kanserinin görüldüğünü vurgulayarak, “Karşılaştığımız ağız kanseri vakalarında çoğunlukla sigara kullanımı etkili. Ancak tütün çiğneme, nargile, özellikle pipo ve puro gibi ürünler de dudak ve dil kanserlerine yol açıyor. Alkol ile birlikte sigara kullanan vakalarda ağız kanserinin görülme oranı yüzde 75 olarak karşımıza çıkıyor. Sigara ve alkolün az dozda kullanılması bile kansere yol açabiliyor. Bunu önlemenin yolu bu zararlı maddelerden uzak durmaktır. Ayrıca sigara içen bireylerde cerrahi müdahalelerden sonra ağızda iyileşme bozukluklarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Bu bireylerin tedavisinde başarı oranı yüzde 98-99’dan yüzde 70’lere düşüyor. Sigara içen bireylerde ortaya çıkan tüm organları kapsayan fonksiyonel bozukluklar iyileşir mi, diye düşünecek olursak yapılacak en iyi şey sigarayı bırakmak oluyor” dedi.

Tütün ürünleri kullanan bireylerin sadece diş fırçalama ve diş ipi kullanmasının ağız sağlığı için yeterli olmadığını belirten Prof. Dr. Akay, “Bireylerin 4 aylık aralıklarla diş hekimlerine başvurup daha detaylı diş taşı temizliği yaptırmalarında fayda olabilir ama tütün ürünleri kullanımı devam ettiği sürece bu hasarların önüne geçmek imkânsız. O yüzden çözüm, tütün ürünlerinin yol açtığı hastalıkları tedavi etmek yerine sigaraya hiç başlanmamalıdır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.