Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Basketbol İl Şampiyonası sona erdi.

Adıyaman Yeni Mahalle Spor Salonu’nda düzenlenen Okullararası Basketbol İl Şampiyonasında Altınşehir Anadolu Lisesi ile Özel Doğa Koleji karşı karşıya geldi. Taraftarların doldurduğu tribünlerden yapılan tezahüratlar ile büyük bir çekişmeye sahne olan maçın galibi Özel Doğa Koleji oldu.

Gençlerin spora olan ilgisi her geçen gün artarken tribünleri dolduran taraflarında aynı heyecanı sporcularla birlikte paylaştığına dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Basketbol İl Şampiyonasını birinci olarak tamamlayan Özel Doğa Kolejini kutluyorum. 14 - 17 Ocak tarihleri arasında Gaziantep’te yapılacak grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek genç basketçilerimizin aynı başarıyı tekrar sergileyerek ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Biz spor yapan herkesin her zaman yanında ve destekçisiyiz. Umarım gelecekte adından sıkça söz edilen şampiyon ve milli sporcularımızın başarısı olimpiyatlara kadar yansır” dedi.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı basketbol yarışmaları sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından verildi.

Yarışmalar sonucunda Özel Doğa Koleji şampiyonluk tacını takarken, ikincilik kürsüsünde Altınşehir Anadolu Lisesi, üçüncü Bilgi Anadolu Lisesi, dördüncü ise Adıyaman Anadolu Lisesi yer aldı.