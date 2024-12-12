Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçede ikamet eden vatandaşların iş sorununa çözüm üretmek amacıyla 5 yıl önce Zeytinburnu Belediyesi tarafından hizmete alınan Kariyer Merkezi, bugüne kadar iş arayan 4 bin 29 kişiyi ilçedeki işverenlerle buluşturarak yerel istihdamda köprü vazifesi gördü.

Yerel istihdama katkı sağlamak ve ilçedeki iş sorununa çözüm sunmak amacıyla 19 Mayıs 2019 yılında Zeytinburnu Belediyesi tarafından kurulan Kariyer Merkezi, bugüne kadar iş için müracaat eden 4 bin 29 kişinin işe yerleştirilmesine yardımcı oldu. İlçedeki işverenlerle iş arayan vatandaş arasında köprü vazifesi gören Kariyer Merkezi, doğru istihdam modeliyle ilçedeki yerel ekonominin gelişmesine de önemli bir katkı sağladı. Kariyer Merkezi’nin 4.000’inci istihdamını bir tebrik töreniyle duyuran Zeytinburnu Belediyesi, son bir yılda en çok işe alım yapan firma yöneticilerini ve 4.000’inci sırada işe yerleşen Ümmügülsüm Başer’e plaket takdim etti. Törende Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da hazır bulundu.

“Bir hemşehrimiz bile işe yerleşse, harcadığımız emek ve enerjiye değer”

Zeytinburnu Kariyer Merkezi ile iş birliği yapan tüm firmaları ve Kariyer Merkezi kanalıyla işe yerleşen tüm çalışanları tebrik ederek konuşmasına başlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kariyer Merkezi’ni kurma fikrinin ilk dönem seçim çalışmalarında vatandaşlardan gelen yoğun iş talebi neticesinde ortaya çıktığını, ilk etapta bu merkezin belediyeden bir beklenti doğurması konusunda risklerin olabileceği söylentilerine rağmen Kariyer Merkezi’ni faaliyete geçirdiklerini ve bugün itibariyle 4 bin 29 kişinin iş sahibi olmasına vesile olmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi. Başkan Arısoy, “Ben yaptığımız işten en başından beri emindim. En başından beri ‘iş bulmakta zorlanan bir hemşehrimizin bile iş bulmasına yardımcı olursak emeğimize, harcadığımız enerjiye değer’ diye düşündüm. Nitekim de bugün 4 bin 29 kişinin işe yerleşmesine destek olmuşuz” dedi.

“En iyi iş bir işte çalışırken bulunur”

Kurulduğu günden bu yana 20 bin 318 kişinin Kariyer Merkezi’ne başvurduğunu ancak 4 bin 29 kişinin işe yerleştiğinin altını çizen Başkan Arısoy, “İş arayışları halen yoğun bir şekilde sürüyor, bize gelen talep çok fazla. Biz bu talebin daha çok iyi bir iş bulma doğrultusunda arttığını biliyoruz. Hemşehrilerimizin talebi her insanda olduğu gibi daha iyi bir iş. Ama ben de diyorum ki; ‘en iyi iş bir işte çalışırken bulunur’. O yüzden sunulan teklifleri değerlendirip, çalışmaya bir an önce başlamalı ve çalışırken daha iyi bir işe yerleşme hedefine odaklanılmalı. Buraya olan talep azalmayacak artacaktır. Bu durumu sürekli gözden geçiriyoruz, ‘bu işi daha iyi nasıl yapabiliriz’ diye” ifadelerini kullandı.

“Belediye iş alımları da kariyer merkezi üzerinden gerçekleşiyor”

Kariyer Merkezi’ne yapılan iş başvurularının ve takip eden sürecin daha hızlı olması adına Whatsapp uygulamasını da faaliyete geçirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Arısoy, “Buradan daha hızlı ve etkili bir iletişim sağlamış durumdayız. Zeytinburnu Belediyesi’nin bütün personel alımlarını da Kariyer Merkezi’nden ilan ediyoruz. Belediyeye işçi alımı konusunda Kariyer Merkezi kanalını kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.