Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Başbakanı Donald Tusk Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakanı Tusk, "Bugüne kadar Türkiye'yi AB konusunda destekledik, desteklemeye devam edeceğiz" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Polonya Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili görüşme ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihlerinden aldıkları güçle bölgeyi ilgilendiren her konuyu açık yüreklilikle iki müttefik ve stratejik ortak olarak ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk ve heyetiyle yaptıkları görüşmelerde Türkiye-Polonya ilişkilerini güçlendirme ve çeşitlendirme iradelerini teyit ettiklerini söyledi.

“AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK STRATEJİK HEDEFİMİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık paylaştıklarını belirterek, "Mevcut tartışmalar bu iş birliğinin ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Avrupa Birliği, güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir” dedi.

Türkiye ve Polonya NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden, ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefik olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Polonya'nın Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahip olduklarını belirtti. Mevcut tartışmaların bu iş birliğinin ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği, güç ve irtifa kaybının önüne geçmek hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir" dedi.

POLONYA BAŞBAKANI TUSK: “TÜRKİYE'Yİ HEP AB ÜYELİĞİ KONUSUNDA DESTEKLEDİK”

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise, basın toplantısında yaptığı konuşmada, hayırlı ramazanlar dileyerek Ramazanın mutlu ve hayırlı olmasını temenni etti ve İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün yıl dönümünü kutladı.

Polonya Başbakanı Tusk, Türkiye ile ülkesinin, tarihlerinde verdiği "bağımsızlık" savaşlarının önemli olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde iki ülke arasında dostluk, savunma ve ekonomi gibi alanlarda iş birliği temellerinin çok sağlam olduğunun dile getirildiğini aktardı. Polonya Başbakanı Tusk, iki ülke arasındaki güvenin önemli olduğuna değinerek Türkiye ile Polonya'nın, Ukrayna'da "adil bir barış için uğraştığının" bilindiğini kaydetti.

Başbakan Tusk, iki çok güçlü ortak arasındaki iş birliğinin gittikçe daha da geliştiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaşmasını istediklerini, halihazırda 12 milyar doları aştıklarını söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) adaylığı sürecine ilişkin Polonya Başbakanı Tusk, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme sürecinin gerçekten artık gerçekçi ve elle tutulur bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Biz bugüne kadar hep Türkiye'yi bu konuda destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.