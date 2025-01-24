Afyonkarahisar’da polis ekipleri sürücüleri Yaşam Tüneli’ne alarak uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nden gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak, seyir halinde cep telefonu kullanma durumunda meydana gelebilecek sonuçları hatırlatmak ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz önünde bulunan Yaşam Tüneli noktasında gerekli bilgilendirme ve video gösterimi yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.