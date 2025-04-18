Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşları artan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları noktasında uyardı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Son zamanlarda artan dolandırıcılık konularında vatandaşlarımızın daha duyarlı, dikkatli ve bilinçli olmaları, suç unsurları ve suçlularla mücadele kapsamında yaşanabilecek muhtemel olayların önceden önlenmesi ve azaltılması amacıyla Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından Dadaşkent bölgesinde dolandırıcılık konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir" denildi.