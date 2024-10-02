Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 66 öğrenci servis şoförüne bilgilendirme eğitimi yapıldı. Mudurnu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Sarı, "Tüm enerjimizle öğrencilerimizin daha güvenli bir şekilde okullarımıza getirmeyi hedeflemekteyiz " dedi.

Bolu’da jandarma ve polis ekiplerinin bilgilendirme toplantıları devam ediyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı taşıma erişim kapsamında, okullarda taşıma yapan servis şoförlerine ve okul müdürlerine yönelik taşıma güvenlik toplantısı düzenlendi. Taşımalı eğitimin yıl boyunca güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için şoförlere önemli uyarılar yapıldı. Toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Sarı, "Eğitim öğretimin gerçekleştirilmesinde siz şoförlerimiz, taşımalı eğitim yaptığımız Mudurnu’da, eğitimin en önemli paydaşlarından birisiniz. Tüm enerjimizle öğrencilerimizin daha güvenli bir şekilde okullarımıza getirmeyi hedeflemekteyiz. Sizlerin de bu kapsamda dikkat etmeniz gereken şeyler çok fazla. Bu doğrultuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor” dedi.