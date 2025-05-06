Aydınyaka köyünde ‘Yağmur ve Şükür Duası’ yapıldı Aydınyaka köyünde ‘Yağmur ve Şükür Duası’ yapıldı

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 320 paket kaçak sigara ile 80 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında il merkezinde 2 iş yeri ve 1 ikamet de arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 320 paket kaçak sigara, 80 adet elektronik sigara ve 12 paket puro ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA