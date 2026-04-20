Afyonkarahisar'da tefecilik yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik polis tarafından yapılan operasyonda yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Dinar ilçesinde gerçekleştirildi. Faizle para sattıkları iddia edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda Dinar ilçesinde 4 ikamet ve 2 işyeri ile Denizli'de bir eve polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Baskında yapılan aramalarda 9 adet pos cihazı, av tüfeği, kasatura ve görüntü kaydedici cihaz ele geçirildi. Baskında yakalanan 5 kişiden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyon polis kamerası tarafından anbean kayıt altına da alındı

Kaynak: İHA