Burhaniye ilçesinde, polisler, Emniyet Teşkilatının 180. Kuruluş yılı kutlamaları kapsamında Kaymakam İlyas Memiş’i ziyaret etti. Emniyet Müdürdü Faik Karabaş öncülüğündeki heyeti kabul eden Kaymakam, tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutladı.

Burhaniye’ de, Emniyet Teşkilatının 180. Kuruluş yılı kutlamaları kapsamında, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve Emniyet Mensubu komiserlerden oluşan heyet, Kaymakam İlyas Memiş’i makamında ziyaret etti. 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Polis Haftası nedeniyle yapılacak etkinlikler hakkında Kaymakama bilgi verdi. Kaymakam İlyas Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. Yıldönümünde, Emniyet Teşkilatında görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutladı.