Bandırma’nın ulaşım ve savunma tarihi üzerine yapılan çalışmalarda, ilçenin 16. yüzyıldan itibaren liman yerleşimi olarak İstanbul ile, 20. yüzyıl başında ise demiryolu ağıyla İzmir’e bağlanarak stratejik önem kazandığına dikkat çekildi. Tarih Öğretmeni Hakan Çağatay’ın yaptığı değerlendirmelerde, Bandırma’nın kara, deniz ve demiryollarının kesiştiği kritik bir merkez olduğunun altı çizildi.

Hakan Çağatay, özellikle 1915 Çanakkale Muharebeleri sırasında ilçenin öneminin daha da arttığını ifade ederek, II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerinde İngiltere ve ABD tarafından bölgede savunma amaçlı havaalanı kurulmasının Bandırma’nın jeopolitik değerini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.

Hava Üssünün Temelleri 1943’te Atıldı

Çağatay açıklamasında, İzmir Gaziemir’deki 6. Hava Alayı’nın kuruluş tarihine atıfla, Bandırma Hava Üssü’nün temellerinin 01 Haziran 1943’te atıldığını belirtti. Hava Alayı’nın 20 Mayıs 1949’da Bandırma’ya taşındığını aktaran Çağatay, "31 Mart 1951’de Türk Hava Kuvvetleri teşkilatında yapılan değişiklikle 6. Hava Üs Komutanlığı kuruldu. 1952 yılında Amerikan yapımı F-84 G Thunderjet uçaklarının gelmesiyle birlikte burası 6. Ana Jet Üssü olarak yeniden adlandırıldı." ifadelerini kullandı.

6.Ana Jet Üssü’nün ilerleyen yıllarda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli başarılar elde ettiğini belirten Çağatay, Bandırma’da askeri havacılığın gelişimine katkı sağlayan bu tesisin kent hafızasındaki yerinin önemine işaret etti.

Şehir Hafızasına Katkı Sunacak

Yazarı olduğu kitabın çalışmanın ana hedefinin, Bandırma’da bir hava üssünün neden kurulduğunu ve uçuş seferlerinin başlatılma sebeplerini ortaya koymak olduğunu vurgulayan Çağatay, bu gelişmelerin Bandırma halkına olan sosyal ve ekonomik etkilerinin de incelendiğini belirtti. "Yakın zamanlı ancak unutulmaya yüz tutmuş bir süreci yeniden şehir hafızasına kazandırmak istiyoruz," diyen Çağatay, çalışmanın kent belleğine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.