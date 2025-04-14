Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Bursa deplasmanını da kazanarak sezonu 4’üncü olarak noktaladı. Play-Off mücadelesine hazırlanan Manisa temsilcisinin çeyrek final takvimi de belli oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde (TKBL), normal sezon sona erdi. Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, play-off öncesi son maçını Romatem Bursa Uludağ Basketbol ile oynayarak sahadan 52-79 galip olarak ayrıldı. Maç boyunca üstünlüğü elden bırakmayan kırmızı siyahlılar, ilk yarıyı 15 sayı farkla 26-41 önde kapattı. Turgutlu Belediyespor ekibi 30 maçın 22’sini kazanarak sezonu 4. sırada tamamladı.

Nur Sezen Yavuz 12 sayı, 8 ribaund, 3 asistle karşılaşmanın yıldız ismi olurken Dejah Monet Terrell 12 sayı, 8 ribaund, 2 asist, Deniz Üstün 12 sayı, 6 ribaund, 2 asistlik skorla takımın galibiyetine önemli katkı sağladılar.

Manisa ekibinin play-off takvimi belli oldu

TKBL’de haftalar öncesinde play-off’u garantileyen Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri ile eşleşti. Turgutlu ekibi, play-off çeyrek final mücadelesinde ilk maçını kendi evinde 20 Nisan Pazar günü saat 16.00’da oynayacak.

Kadın basketbol takımının sezon boyunca önemli başarılara imza attığını belirten Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Sezon boyunca çok güzel mücadele ederek pek çok başarıya imza atan kadın basketbol takımımız oyuncuları ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. İddialı bir sezon geçirdik ve 30 maçın 22’sini kazandık. Takımımızın play-off yolunda da en iyi şekilde mücadele edeceğine, sezon boyunca gösterdiği başarıları devam ettireceğine inanıyorum. Takımımıza başarılar diliyorum" dedi.