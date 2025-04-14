Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında "2025 Yılı Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları İl Finali Balıkesir’de büyük heyecanla ve yüksek katılımla gerçekleşti. İlçe finallerinin ardından düzenlenen il finalleri, gençlerin sanatsal ve kültürel yeteneklerini sergiledikleri unutulmaz anlara sahne oldu. Gençler, özgün yeteneklerini ve becerilerini en üst düzeye çıkararak yarışmalara enerji ve coşku kattı.

Tiyatro yarışmasında sahne alan genç oyuncular, sergiledikleri etkileyici performanslarla izleyicileri hayran bıraktı. Ses yarışmasında ise gençler, farklı müzik türlerinde seslendirdikleri parçalarla adeta bir müzik şöleni sundu. Şiir okuma yarışmasında duygu dolu anlar yaşandı; yarışmacılar, ses tonları ve vurgularıyla seçtikleri şiirlere adeta hayat verdi. Gençler, seçtikleri şiirleri en etkileyici şekilde okumak için kıyasıya yarıştılar. Bilgi yarışması ise gençlerin bilgi birikimlerini sergiledikleri, hızlı düşünme ve takım ruhuyla öne çıkan, heyecan dolu ve öğretici bir yarışma olarak hafızalarda yerini aldı.

Farklı alanlarda düzenlenen yarışmalar, gençlerin kültürel ve sanatsal yönlerini keşfetmelerine önemli katkı sağladı ve unutulmaz anlarla dolu finallerle son buldu. Her bir yarışma dalında, jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirilen performanslar sonunda, kazananlara ödülleri takdim edildi. İl Finalinde derece elde eden gençler, bölge finallerinde Balıkesir’i temsil etme hakkı kazandı.