Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Bilgehaneler tarafından düzenlenen "Bir Meslek Hafızlık İle Taçlanırsa" söyleşisinde Erzurum Valisi Hafız Mustafa Çiftçi, hafız adayı öğrencilerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler tarafından "Bir Meslek Hafızlık İle Taçlanırsa" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde Moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Sami Bayrakçı’nın yaptığı, Erzurum Valisi Hafız Mustafa Çiftçi’nin konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de katıldı.

Hafızlık hazırlık ve hafızlık sağlama hizmeti de veren Bilgehane öğrencilerinin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın mekanları kadar yetiştirdiği önemli insanlarla da anılan bir şehir olduğunu belirterek, “Burası Selçuklu darülmülkü. 200 yıl başkentlik yapmış bir şehir ve başta Hazreti Mevlânâ olmak üzere birçok önemli insanı yetiştirmiş bu şehirde yeni nesillerin yetişmesi adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların en başında Bilgehanelerimiz geliyor. Gittiğimiz her yerde yeni Bilgehaneler açmak için çaba sarf ediyoruz. İnşallah yakında Ereğli Bilgehanemiz de hizmete girmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, temel amaçlarının vatanını, milletini seven, dinine bağlı, ailesine faydalı, memleket sevdalısı bir nesil yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, “Yaptığımız programla da aslında bunu perçinlemeyi amaçlıyoruz. Özellikle Gazze’de yaşananlar bize gösterdi ki Müslümanların güçlü olması lazım, Müslümanların bir arada olması lazım. Müslümanların güçlü nesiller yetiştirmesi lazım ki bugün dilimizle söylediğimiz kötülüğe eliyle engel olacak bir nesil ortaya çıksın. İnşallah bu neslin dünyadaki bütün kötülüklere bizzat eliyle de engel olacak bir güce kavuşacağına ben yürekten inanıyorum" dedi.

“HAFIZLIK ÇOK ÖNEMLİ”

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, “Kur’an hep yol göstericimiz, şiarımız ve hayatımızın temel unsurudur. Bu noktada, özellikle Kur’an-ı hıfzetmek isteyen ve Kur’an’ın yaşanmasına öncülük eden bugünden yarına hayatınızı bununla şekillendiren bireyler olarak hepinizi kutluyorum. Şanslısınız çizginiz doğru. İnşallah ömrünüzde yakin iman, salih amel, helal rızık ve Müslümanca bir hayatı düstur ederek ömrünüzü tamamlamak olsun ve Kur’an ışığınız olsun hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

“HAFIZLIK SİSTEMLİ VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA ALIŞTIRIYOR”

Erzurum Valisi Hafız Mustafa Çiftçi de konuşmasına, daveti için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek başladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren 42 yıldır kesintisiz, fasılasız bir şekilde günde mutlaka en az 1 saat hafızlık için çalıştığını ifade eden Vali Çiftçi, “Kendime göre bir çizelge oluşturdum. Çalıştığım zamanlarda hangi cüzü okuduysam çizelgeyi işaretliyorum. Çizelgeye başladıktan sonra 2009 yılından bu yana o çizelgeler kalın bir defter oldu. Onları da muhafaza ediyorum. Belki genç kardeşlerimize de bir örnek olabilir, onlar da yapabilirler. Her gün çalışma, her gün Kur’an okuma beni disipline etme konusunda çok etkili oldu. Hala devam ediyorum. Valiliğe başladıktan sonra yoğunluktan dolayı sabahları çalışıyorum. Hafızlık sistemli ve düzenli bir şekilde çalışmaya alıştırıyor. Genç yaşlarda her gün 1-2 sayfa ezber yapan birinin beyni açılıyor ve kapasitesi artıyor. Başkalarının yapamadığı bir şeyi siz çok rahatlıkla yapıyorsunuz. Başkalarının saatlerce uğraştığı, ezberlemek için büyük bir çaba sarf edeceği konuları siz büyük bir rahatlıkla yapabilirsiniz” dedi.

Söyleşinin ardından Bilgehanelerin hafızlık hazırlık sınıflarında hazırlanarak imamhatip ortaokullarını kazanan ve hafızlığını tamamlamış 25 öğrenciye hediyeleri verildi.