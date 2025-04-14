Kocaeli’de 20. Yıl İlçe Sergisinde, Orta Asya’nın kadim kültüründen Anadolu’nun zengin dokusuna uzanan ortak miras el emeği eserlerle hayat bulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) ilçe sergileri, 15 Nisan Salı günü Körfez ilçesiyle başlıyor. Birlik ve kardeşliği geleceğe aktarmak amacıyla kurulan Türk Dünyası Ülkeleri Birliği, köklü tarihinden ilham alarak kültürel değerleri yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

Bu özel sergilerde, Orta Asya’nın kadim kültüründen Anadolu’nun zengin dokusuna uzanan ortak miras, el emeği eserlerle hayat bulacak. Sanatın, kültürün ve kardeşliğin buluşma noktası olan KO-MEK İlçe Sergileri, Türk dünyasının ortak değerlerini gözler önüne seriyor ve ziyaretçilerine unutulmaz bir kültürel yolculuk vaat ediyor.

Sergi alanında, Türk dünyası ülkeleri arasında yer alan Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Azerbaycan’a ait özel köşeler de yer alacak.

Körfez Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ilk sergi, saat 11.00’de başlayacak.