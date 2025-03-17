Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde, 'Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz' projesi kapsamında öğrencilere sıfır atık yönetimiyle ilgili verilecek eğitim çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesinin, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı kapsamında hibe almaya hak kazandığı projesiyle öğrenciler, Mercan Bilim Merkezi’ne kurulan ‘Akıllı Atık Otomatı’ başta olmak üzere merkezdeki tüm düzenekleri inceliyor.



Bin 200 öğrenci, sıfır atık farkındalığı için eğitim alacak

Vatandaş farkındalığının artırılması amacıyla, 100. Yıl Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde, 6-18 yaş arası 1200 öğrenciye atık ayrıştırma, geri dönüşüm, geri kazanım ve sıfır atık konularında eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Bu kapsamda merkezde 440 öğrenci ağırlandı. Öğrenciler ilk olarak Akıllı Atık Otomat sistemi hakkında bilgi aldı ve ellerindeki plastik şişeleri otomata atarak deneyimledi. Öğrenciler ardından, Mercan Bilim Merkezi’ndeki iklim ve çevre temalı düzenekleri öğretmenler eşliğinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi bu tür projelerle hem kentte plastik üretimini azaltmayı hem de üretilen plastiklerin geri dönüşümünü sağlamayı amaçlarken, yürütülen sıfır atık yönetimi süreciyle, kent halkının çevreye duyarlı hale gelmesi ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulması hedefleniyor.



"Akıllı Atık Otomat sistemi, Mersin’de ilk kez uygulanan bir proje"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesinde sıfır atık şefi olarak görev yapan çevre mühendisi Dr. Zeki Altun, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen REMEDİES konsorsiyumu tarafından hibe almaya hak kazanılan 'Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz' projesi kapsamında sıfır atık yönetimi çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "İklim ve Çevre Bilim Merkezimizde, proje kapsamında ağırlamayı hedeflediğimiz bin 200 öğrenciden 440’ını eğitim ve farkındalık amacıyla konuk ettik. Eğitim sonunda öğrencilerimize tek kullanımlık plastiklerden kaçınmaları maksadıyla matara hediye ettik ve aynı zamanda kendilerinin getirmiş olduğu plastiklerden elde etmiş olduğumuz saksı ve belediyemiz faaliyetlerinden elde etmiş olduğumuz kompost keselerini hediye ettik. Bu sayede kendilerinde farkındalık ve bilinç oluştururken, tek kullanımlık plastiklerden uzaklaştırmayı da sağlamış olduk" dedi.

Akıllı Atık Otomat sisteminin Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Mersin’de ilk kez uygulanan bir proje olduğunu vurgulayan Altun, "Bu proje sayesinde Bilim Merkezimizi ziyaret eden öğrencilerimiz, yanlarında getirmiş oldukları plastikleri Akıllı Otomata atabiliyor. Bu akıllı otomat, kaç adet plastik toplandığına ilişkin verileri edinebileceğimiz akıllı entegre bir otomasyon cihazı. Aynı zamanda da fotovoltaik panellerle donatılmış ve elektriğinin bir kısmını da güneş panelleriyle doğrudan edinen akıllı bir makine" ifadelerine yer verdi.



Öğrenciler Mercan Bilim Merkezi’nde deneyimleyerek öğreniyor

Merkezi ziyaret eden öğrencilerden Kaan Poyraz Aldemir, "İlk geldiğimizde bize Akıllı Otomat ile ilgili bilgi verdiler. İlk önce şişenin barkodunu okutuyorsun, sonra oraya koyuyorsun ve kaç tane attığınızı yazıyor. Daha sonra şişeleri geri dönüşüme gönderiyor. Bu sayede atıksız bir çevre oluşuyor. Mercan Bilim Merkezi çocuklar için çok güzel bir yer" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Zeynep Deniz ise "Bu otomatlardan yurtdışında da var, biliyorum. Türkiye'ye gelmesini ben de istiyordum. Çok mutlu oldum. Plastik şişeleri geri dönüştürerek saksı yapıyoruz. Burada öğrendiklerimi, aileme ve arkadaşlarıma da anlatacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA