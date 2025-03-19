Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ve Mersin’in kıyı restorasyonuna yönelik yürüttüğü ve gelecekte yürütmeyi planladığı projeler ile Avrupa Komisyonunun ‘2030 Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyon Tüzüğü’, resmi destekçilerinden biri oldu.

Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, ‘Horizon Europe 2021-2027’ kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından REMEDIES konsorsiyumu aracılığıyla fonlanan ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz Projesi’ni Brüksel’de anlattı.

Mersin, iklim değişikliğine daha dirençli bir kent haline gelecek

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü kıyı ekosistemini koruma, iyileştirme ve iklim değişikliğine dayanıklı bir kıyı kenti olma yönündeki faaliyetleri, Avrupa ölçeğinde görünür hale geldi. Tüzüğün destekçilerinden birisi olan Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Mersin’in kıyı ekosisteminin korunmasına yönelik kentsel dayanıklılığı arttıracak projeler için de fon fırsatları oluşturdu.

2030 Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyon Tüzüğü kapsamında her yıl destekçi kurumlar bir araya geliyor. Bu yıl 3.’sü Brüksel’de düzenlenen ‘Yıllık Avrupa Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Forumu’na, Mersin Büyükşehir Belediyesi de davet edildi. Toplantı, tüzük destekçileri ve paydaşlarla bağlantı kurmak, misyonun stratejik odağını ve geliştirilen yenilikçi çözümlerin ölçeklendirilmesi, çoğaltılması ve yaygınlaştırılması için gerekli adımları tartışmak için her yıl farklı bir ülkede yapılmakta.

Forum kapsamında, proje koordinatörleri, kurum ve şehir temsilcilerinin katılacağı özel toplantılardan, balıkçılık ve sürdürülebilirlik diyaloglarına ve Avrupa Birliği’nin su direnci stratejisine yönelik üst düzey toplantılara kadar birçok önemli etkinlik de gerçekleştirildi.