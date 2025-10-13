Osmaniye’de plastik kapağa sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yaverpaşa Mahalle sakinleri, bir kedinin plastik kapağa sıkıştığını fark ederek durumu Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, titiz bir çalışma sonucu tuvalet kapağına sıkışan minik kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarma sonrası kontrol edilen yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşlar, duyarlılıklarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.