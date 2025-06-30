Erzurum’da bir vatandaş piknik yaptığı alanda bronz bir disk buldu ve jandarmaya teslime etti. Eserin Bizans dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Gökyamaç Mahallesi’nde, tarihinde mesire alanında piknik yapan bir vatandaş, arazi üzerinde bulduğu bronz disk parçasını duyarlı bir davranış sergileyerek Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Erzurum Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, bulunan bronz disk parçasının tarihî eser niteliği taşıdığı ve Bizans dönemine ait olabileceği bilgisi alındı. Tarihî eser, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirasın korunması ve tarihî, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında titizlikle görevinin başındadır" denildi.