Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selçuk Beşir Demir, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluş Pearson Assessment tarafından verilen "Level C Yetkilendirme Sertifikası" almaya hak kazandı. Bu sertifika, Pearson sisteminde tanımlanan en yüksek düzeyde profesyonel ve akademik yetki belgesi olarak kabul ediliyor.

Pearson’ın üç kademeli sertifikasyon sisteminin en üst basamağı olan Level C, yalnızca belirli bir teknik bilgiye değil, aynı zamanda ölçme araçlarının bilimsel düzeyde değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve gerektiğinde eğitim sistemlerine entegre edilmesi konularında ileri düzey yeterlilik gösteren kişilere veriliyor. Bu belge, özellikle psikometrik uzmanlar, ölçme-değerlendirme akademisyenleri ve eğitim danışmanları gibi sınırlı sayıda profesyonele tanımlı olan bir sertifikadır. Prof. Dr. Demir’in bu yetkilendirmeye layık görülmesi, ölçme-değerlendirme alanındaki bilimsel ve uygulamalı çalışmalarının uluslararası ölçekte kabul gördüğünü ortaya koyuyor.

Prof. Dr. Selçuk Beşir Demir, bu gelişmeden önce de uluslararası düzeyde dikkat çeken akademik başarılar elde etmişti. 2022, 2023 ve 2024 yıllarında, Stanford Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan ve Elsevier veri tabanlarına dayalı olarak yayımlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde üst üste üç yıl yer aldı. Söz konusu liste, bilimsel yayın sayısı, atıf oranı, alan etkisi ve yazar konumu gibi kriterler esas alınarak oluşturuluyor.

Demir’in çalışmaları sadece akademik yayınlarla sınırlı kalmıyor. Eğitim alanında geniş kitlelere erişen projelere de öncülük ediyor. Kurucusu olduğu Zeka ve Yetenek Eğitim Okulu (TÜZYEM), çoklu zeka temelli bireysel öğrenme modellerine dayanan özel bir eğitim yaklaşımı sunuyor. LibraryTurk.com adlı dijital platform ise akademik e-kitapların üniversitelere ve bireysel kullanıcılara sunulduğu, kurumsal abonelik temelli bir dijital kütüphane olarak faaliyet gösteriyor. 2024 yılı itibarıyla platform yaklaşık 150 bin bireysel kullanıcıya ulaştı.

Bir diğer proje olan AYEUM (Akademik Yayın ve Eğitim Uygulama Merkezi) ise araştırmacılara yönelik çevrim içi seminer ve içerikler sunarak lisansüstü düzeyde akademik yeterlik geliştirmeye katkı sunuyor. Akademik bilgi üretimiyle birlikte dijital ve kurumsal düzeyde uygulamaya yönelik çalışmalar da yürüten Prof. Dr. Selçuk Beşir Demir’in Pearson tarafından en üst düzey yetkiyle akredite edilmesi, bireysel başarı olmanın ötesinde, Türkiye’den çıkan akademik üretimin uluslararası platformlarda karşılık bulduğunu gösteren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.