İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüye bürünen mega kent, Pierre Loti tepesinden kaydedilen görüntülerle kendine hayran bıraktı. Pierre Loti Tepesinde hayran bırakan beyaz örtü havadan görüntülendi.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. İstanbul’un neredeyse her yerini kaplayan beyaz örtü Pierre Loti tepesinden görüntülendi. Vatandaşlar erken saatlerden itibaren Eyüpsultan Pierre Loti Tepesine akın etti. Megakenti saran beyaz örtü hayran bırakan manzaralar oluştururken, ağaçların üstünü kaplayan karlar ve Haliç, izleyenler için seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.

Eyüpsultan Pierre Loti Tepesinde hayran bırakan beyaz örtü havadan görüntülendi.