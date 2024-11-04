Aydınlı bisikletçiler, organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın Bisikletliler Derneği işbirliği ile bisiklet turu düzenlendi. Organ bağışının önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturulması amaçlanan etkinlikte aynı zamanda sağlıklı yaşam ve hareketli hayatın önemi de vurgulandı. Sabah saatlerinde Atatürk Kent Meydanı’nda toplanan bisikletçiler, Efeler’de şehir turu yaptı. Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Toplumda organ bağışı konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik olarak, her yıl ülkemizde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftasında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi üyeleri ve Müdürlüğümüz çalışanlarının katılımı ile saat 10.00’da Atatürk Kent Meydanı’ndan başlatılarak Adnan Menderes Bulvarı güzergahında ilerleyerek Malazgirt Meydanında sonlandırılan bisikletli şehir turu düzenlenmiş ve vatandaşları bilgilendirmek ayrıca bağış yapmak isteyenlere organ bağışı formu düzenlemek üzere organ bağışı standı kurulmuştur. Kurulan standa vatandaşlarımız yoğun ilgi göstermiş olup, ilimizde bu etkinlikler Organ Bağışı Haftası ile sınırlı kalınmayıp yıl boyunca İl Sağlık Müdürlüğümüz, Kamu Hastanelerimiz, İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz, Toplum Sağlığı Merkezlerimiz ve Aile Sağlığı Merkezlerimiz tarafından sürdürülmektedir. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. Yaşarken de yaşamdan sonra da başkalarına yardım etmek bizim elimizde. Bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Unutmayalım ki destek olmak da yaşamak kadar güzel bir duygudur" ifadeleri yer aldı.

Etkinlik sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Sağlık Hizmetleri Başkanı ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı ile birlikte Atatürk Kent Meydanında kurulan stant alanını ziyaret ederek bilgiler aldı. Ziyarette, görevli sağlık personeli ile sohbet eden Müdür Şenkul, çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Şenkul, ayrıca organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen bisiklet turu etkinliğine destek olmak üzere bisikletleri ile gelen Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi başkanına, dernek üyelerine ve tüm katılımcılara teşekkür etti.