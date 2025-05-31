Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen programlarda milli ve manevi değerler konuşuldu.

İstanbul’un fethinin 572’inci yıldönümü kapsamında Pazaryeri Esenevler Camii’nde düzenlenen "Fetih Buluşması" gençlerin katılımıyla gerçekleşti.Programa katılan Pazaryeri İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, fetih ruhunun ve gençliğin önemine vurgu yaptı. Gedik, milli ve manevi değerlerin genç nesillere aktarılmasının hayati önemde olduğunu belirterek, "İstanbul’un fethi sadece bir zafer değil; aynı zamanda inanç, azim ve birlik ruhunun zaferidir. Bu ruhu yaşatmak gençlerimizin elindedir" dedi.

Etkinlikte gençlere yönelik yapılan konuşmaların yanı sıra dualar edildi, İstanbul’un fethine dair tarihi bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, programın ardından manevi bir atmosferde birlikte edilen dualarla geçmişe yolculuk yaptı.