Bir otomotiv firması tarafından Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı’na sıfır kilometre otomobil hibe edildi.

Öğrencilerin mesleki eğitimde gelişen teknolojiyi yakından takip etmeleri ve eğitim süreçlerinin desteklenmesi amacıyla hibe edilen araç ile çeşitli motor parçalar okul müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, motorlu araç teknolojisindeki gelişmeler doğrultusunda farklı tiplerdeki şanzımanların incelenmesi ve uygulamalı derslerde kullanılabilmesi için firma tarafından 5 adet otomatik şanzıman, 1 adet 3 silindirli atmosferik motor, 4 adet 4 silindirli atmosferik motor, 1 adet 4 silindirli hibrit motor, 1 adet akü ve 3 adet aks parçası hibe edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, firmaya teşekkür ederek, sanayi sektörü ile meslek okullarının iş birliği ve dayanışmasının mesleki eğitimin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Müdürlük, bu anlamlı desteğin okula ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.