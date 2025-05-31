AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi’nin kararı doğrultusunda gerçekleşen toplantıya AK Parti Bilecik İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Avukat Semra Aydemir ve çok sayıda teşkilat mensubu katılım gösterdi.

Başkan Yıldırım, toplantının teşkilatın birlik ve beraberlik içinde güçlü Türkiye idealine ulaşma noktasında önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantımızı teşkilat mensuplarımızın yoğun katılımıyla, büyük bir heyecan ve dava şuuru içinde tamamladık. Her bir teşkilat mensubumuz, davasına olan bağlılığı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu sadakat ve millete olan sevdasıyla büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor" dedi.

AK Parti teşkilatının her kademesinde aynı azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülke hizmetine devam ettiklerini ve ’Büyük ve güçlü Türkiye’ idealine adım adım ilerlediklerini ifade edildi.

Toplantı kapsamında parti teşkilatının çalışmaları, gelecek dönem hedefleri ve stratejik adımlar değerlendirildi.

Başkan Yıldırım, teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.