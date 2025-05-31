Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım vizyonunu güçlendirecek Kartal Kavşağı Projesi’ni 2 Haziran 2025 Pazartesi günü basın mensuplarına gerçekleştireceği sunum ile kamuoyuna tanıtmaya hazırlanıyor.

Başkan Büyükkılıç, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü düzenlenecek program kapsamında, sabah saatlerinde kentte görev yapan yaygın ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Gazetecilerle ulaşım alanında yapılacak proje ile ilgili gelişmeleri değerlendirecek olan Büyükkılıç, önemli bir sunuma imza atacak. Başkan Büyükkılıç, saat 10.30’da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek sunumla, Kartal Kavşağı Projesi’nin tüm detaylarını kamuoyuyla paylaşacak.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, gazetecilere Kartal Kavşağı Projesi’nin Kayseri trafiğine sağlayacağı katkıları detaylı şekilde anlatacak. Ulaşımın geleceğini şekillendirecek nitelikteki proje, Kayseri’nin trafik yükünü azaltmayı ve şehir içi ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.